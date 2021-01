Na manhã desta segunda-feira (25), a Senadora Katia Abreu se reuniu com o prefeito Ronivon Maciel para alinhar a continuidade e implantação de projetos no município.

Durante o encontro, o prefeito Ronivon apontou as diversas demandas que a cidade possui. Diante disso, a Senadora disse que vai priorizar o recapeamento do asfalto da cidade e o incentivo ao turismo. A Senadora apontou a criação de um consórcio na área do turismo que abarcará não apenas Porto Nacional, mas também todas as cidades que fazem parte do Jalapão e outras como Pindorama que tem a atração Lagoa do Japonês e Ponte Alta que possui a atração Pedra Furada.

Porto Nacional tem um grande potencial nessa área, pois há o turismo histórico e religioso, o lago que pode ser utilizado como um parque aquático com potencial de realizar campeonatos de Porte Nacional, feiras de artesanatos, dentre outras atividades regionais que podem ser atrativos turísticos.

Segundo a Senadora, o turismo e a produção agropecuária são duas atividades importantes para a cidade de Porto Nacional, pois geram empregos, sendo essa uma grande demanda do município. “A perspectiva é que nesse primeiro semestre, o fornecimento dos recursos para o recapeamento do asfalto de Porto Nacional seja liberado”, emendou a senadora. Além disso, Kátia Abreu quer dar continuidade nos programas já existentes, como o Catarata Zero e adicionar outros.

Para mais, Katia Abreu disse que a produção de peixe precisa ser desenvolvida na região e trará incentivos em forma de consórcio para que essa atividade seja viabilizada em Porto Nacional. “Meu objetivo com os consórcios são asfalto e água. Água no sentido de poços, açudes e tanques escavados para peixes”.

Outra pauta importante discutida durante a visita foi projetos de incentivo para a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Para isso, estão sendo previstos cursos de capacitação em parceria com instituições como o SEBRAE, CRAS e SENAR e também auxílios para cooperativas e associações formadas por mulheres.