Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, Paraíso do Tocantins é a sexta cidade do estado com mais casos de Covid-19.

Conforme a Prefeitura, o decreto estabelece que eventos como seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras e similares, além de reuniões corporativas, oficinas, palestras, treinamentos e cursos corporativos só poderão ser realizados com a lotação de até 100 pessoas.

Para ocorrer, os eventos do tipo devem ser licenciados pela Prefeitura com antecedência mínima de cinco dias úteis. Nos locais deve ser mantido distanciamento mínimo de dois metros entre os participantes.

Além disso, os alvarás de localização e funcionamento ou autorização estão suspensos para a realização de shows em espaços livres, casas de shows, clubes ou qualquer tipo de espaços de eventos. A Prefeitura explica que os “alvarás deste caráter já expedidos perdem a sua eficácia imediata por força do presente decreto e o não cumprimento resultará em responsabilização civil e criminal”.