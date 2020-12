Prefeito de Dianópolis entrega mais duas obras a comunidade

Foram inauguradas a nova Unidade Básica de Saúde, UBS 03, no centro, e pavimentação de bloquetes nas ruas Madre Consolata e Antônio Póvoa.

da redação

A prefeitura de Dianópolis entrega mais obras para a comunidade. Nesta sexta-feira (18), foram inauguradas a Unidade Básica de saúde, UBS, Tio Herculaninho, localizada no centro, e pavimentação nas ruas: Madre Consolata e Antônio Póvoa do bairro Novo Horizonte.

A UBS faz parte do projeto de reestruturação da saúde no município, e contou com a verba disponibilizada através de emenda da deputada federal Professora Dorinha, no valor de R$ 703.770,79.

A unidade médica foi construída de acordo com a padronização exigida pelo Ministério da Saúde. A estrutura dispõe de recepção/sala de espera, salas de vacina, reuniões, observação/procedimentos, setor de curativos, nebulização. Além de consultórios médicos e de enfermagem, consultório odontológico, copa, almoxarifado e sanitários.

Segundo a secretária municipal de saúde, Juliana Martinez Taffner, a UBS atenderá 3500 pessoas da região Centro e Novo Horizonte, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

O novo espaço proporciona qualidade de trabalho aos servidores. Um dos objetivos da unidade é ampliar a assistência à saúde no município, atuando na atenção básica, promoção de bem-estar e prevenção de doenças.

“ A comunidade receberá acompanhamento de pré-natal, puericultura, consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar, exames preventivos, testes rápidos, curativos, administração de medicamentos, controle de glicemia, grupo de controle de hipertensão e diabetes, além dos programas do Ministério da Saúde voltados para atendimento de crianças, adolescentes, idosos, mulheres, gestantes, planejamento familiar, dentre outros,” explicou a secretária de saúde.

A prefeitura também entregou as novas ruas pavimentadas: Madre Consolado e Antônio Póvoa. São mais de 2 mil metros quadrados de pavimentação em bloquetes. Uma obra que custou no valor de R$ 184.254,57, sendo recurso próprio do tesouro municipal.

E quem ficou feliz com o projeto executado foi a morada mais antiga, conhecida como Tia Maria. Ela relata que há mais de 20 anos esperava por esta obra.

“Um dos meus sonhos era ter asfalto nesta rua, por isso é um motivo de alegria. Eu sofria demais, porque em época de chuva, a água caia no meu quintal e alagava minha casa, hoje, eu sei que não vou ter esse problema. Nós moradores, estamos desfrutando desse sonho,” expressou a moradora emocionada.

Para o prefeito Padre Gleibson Moreira, está sendo uma felicidade poder entregar duas grandes obras que beneficiarão toda a comunidade.

“Estamos nos últimos dias de gestão, mas desde que entrei na prefeitura, eu me comprometi com a população em realizar obras em todos os segmentos, exemplos esses: a construção dessa UBS 03 e a pavimentação dessas ruas,” falou o prefeito.

Estiveram presentes: a Secretária de Saúde Juliana, o Morador do Bairro Eduardo, O Vereador Manin, o Vereador Guiliano, a Secretária de Finanças Josemária, a Secretária de Educação Rone Lúcia, O Assistente Social Digão, o Assistente de Administração Hormides, Diretor do Fumprev Admirço e o Pastor Denilson.