Prefeito de Bandeirantes do TO tira licença do cargo para tratamento contra câncer; vice assume

No documento, é citado que José Mário tem se deslocado de Bandeirantes até Barretos para o tratamento de saúde e retornado dentro do prazo conferido pela Lei Orgânica do Município. No entanto, o prefeito se ausentou no dia 26 de setembro e não conseguirá voltar até esta terça-feira (10), quando se encerra o período legalmente autorizado para afastamento do gestor da sede do município sem a necessidade de autorização legislativa.