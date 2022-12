Share on Twitter

A ação civil pública narra que a empresa de Edinalva Oliveira foi contratada pela prefeitura para a prestação de serviços diversos: a locação de um trator, uma kombi, um corsa e de links de internet via rádio, além dos serviços de um trator de esteira pelo período total de 150 horas. O prejuízo causado aos cofres públicos foi calculado em R$ 39.347,00. As irregularidades teriam sido praticadas durante o mandato de 2011 a 2014.

A ação civil pública foi movida contra Adimar da Silva e Edinalva Oliveira, em 2020, pelo Município de Rio da Conceição. Porém, Edinalva foi eleita prefeita posteriormente e o advogado contratado pelo Município requereu a extinção do processo, que não foi deferida pela Justiça. A partir daí, o MPTO assumiu o polo ativo da ação.

A sentença condena os réus a pagarem multa limitada a R$ 39.347,00 e a ficarem proibidos de contratar com o poder público e de receberem benefícios fiscais e incentivos de crédito pelo período de quatro anos, além de arcarem com as despesas processuais.

A ação judicial tramita na 1ª Vara Cível de Dianópolis. O MPTO atua no processo representado pelo promotor de Justiça André Henrique Oliveira Leite.