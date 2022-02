A Prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (31) e suspendeu a agenda presencial. A gestora informou que teve sintomas leves na noite de domingo (30) e que por isso decidiu fazer o teste. Ela apresentou quadro febril, tosse e dores no corpo. Ele lembrou que manterá isolada e longe do seu bebê Vittorio Caetano Mantoan, de 02 meses e 15 dias, e do adolescente João Antônio, de 13 anos, que nasceu com uma cardiopatia rara e precisou fazer uma cirurgia aos 21 dias de idade.

da redação

Cinthia Ribeiro está vacinada com duas doses e disse estar confiante de que vai passar pelo ciclo da doença sem maiores transtornos. Ela está em isolamento na própria casa, em Palmas.