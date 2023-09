Share on Twitter

da redação

Conforme apurado pelo Portal Atitude, o fato aconteceu no final do evento. Um homem teria arremessado uma garrafa contra a prefeita além de agredi-la verbalmente. Na confusão, a gestora ainda levou um soco nas costelas. Antes de tudo isto acontecer, Flávia fez um desabafo contra opositores que torcem contra o pagamento dos servidores do município.

Veja o vídeo:

Nesta segunda-feira (04) a gestora disse que irá fazer um boletim de ocorrência na delegacia de polícia civil. Ela afirmou ainda que o agressor chegou na cidade recentemente e que faz parte do grupo de oposição ao seu mandato.

ATM repudia

Em nota divulgada nas redes sociais, a Associação Tocantinense dos Municípios (ATM) repudiou o fato e se solidarizou com a prefeita.