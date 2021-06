“Quem compra as vacinas é o governo federal é ele que repassa aos Estados e Municípios”, disse a prefeita.

Por Régis Caio

A demanda sobre a falta de vacinas no Tocantins tem afetado algumas cidades do Tocantins. Entre as 05 maiores cidades do Tocantins, Porto Nacional vacinou 27,52% da população, Gurupi 22,15%, Palmas 21,30% e Araguaína 19,73%. As informações são do Vacinômetro, do Íntegra Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde.

Enquanto isso, municípios como Mateiros, apesar de ter recebido 1.732 doses, usou apenas 50,75% dos imunizantes, deixando apenas 27,19% entre 2.729 habitantes da cidade imunizadas contra a Covid-19.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, desabafou nesta semana sobre a situação na capital. “Faço um apelo a bancada federal do Tocantins para que faça gestão junto ao Ministério da Saúde para a liberação de mais doses aos 139 municípios. O Maranhão recebeu mais de 300 mil doses e avançou depois da confirmação da nova Cepa. Não podemos permitir isso no Tocantins”, disse a prefeita.

Cinthia afirmou ainda que as cidades não estão autorizadas a comprar as vacinas e que se pudesse Palmas avançaria mais no combate ao Covid.