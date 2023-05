da redação

Em continuidade ao ciclo de palestras que fazem parte da programação do Pavilhão da Mineração na Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2023), o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Mineração do Estado (Ameto), trouxe a discussão sobre o Potencial mineral do Estado do Tocantins. A palestra foi realizada pelo chefe do Núcleo de Apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB) em Palmas, Marcelo Ferreira da Silva, nessa quarta-feira, 17.

Durante a apresentação, foram mostrados os principais depósitos minerais e ambientes geotectônicos, bem como a diversidade mineral do Estado, com ocorrências de minerais metálicos, não metálicos e agregados para construção e agrominerais.

O pesquisador destacou a importância de discutir o potencial mineral do Tocantins na maior feira agrotecnológica da região Norte do País. “A partir desse conhecimento geológico fomentado pelo SGB [Serviço Geológico do Brasil], cria-se uma expectativa na busca de áreas mineralizadas e é gerado um ciclo virtuoso com a atração de investimentos do setor industrial mineral, que irá contribuir para a geração de emprego, renda e desenvolvimento tecnológico”, explicou o palestrante.

A palestra foi acompanhada por gestores públicos, empresas e investidores do setor mineral, da comunidade acadêmica e científica, além do público em geral, que busca conhecimento sobre as riquezas minerais do Tocantins.

(Com informações do Serviço Geológico do Brasil)