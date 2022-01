A posse administrativa da gestão 2022/2024 da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins acontecerá nesta sexta-feira, 07, a partir das 9h30min, no plenário Denise Sucena na sede da instituição em Palmas.

Entre os compromissos da nova gestão estão à missão de consolidar e interiorizar as conquistas estabelecidas nos últimos três anos, ampliar a qualificação de ensino jurídico e a valorização profissional da classe com independência e dignidade.

“Seguiremos com independência, coragem e dignidade ao lado da advocacia. Com avanços estruturais e de valorização profissional da classe e também com uma expansão nunca vista antes em nosso sistema de qualificação da advocacia. O Tocantins será referência para o Brasil”, destacou o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

Posse solene

A posse solene acontecerá no dia 03 de fevereiro com a presença confirmada do Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Presidente do Fundo de Integração de Desenvolvimento da Advocacia da OAB Nacional e de Conselheiros Federais de outros Estados, além de representantes dos Poderes Estaduais, instituições e órgãos estaduais e nacionais.