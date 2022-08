da redação

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, vistoriou nesta terça-feira (16) duas obras em Tocantins: Ponte entre Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA), na BR-153/TO, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)e o Aeroporto de Araguaína.

Demanda antiga da população do Pará e de Tocantins, a Ponte Xambioá vai beneficiar cerca de 500 mil pessoas que hoje dependem de balsas para se locomover entre os dois estados. O empreendimento tem 1,73 quilômetro de extensão, e ainda, vai possibilitar mais segurança, diminuir o tempo de viagem e trazer melhores condições de trafegabilidade para os motoristas.

A construção da ponte na rodovia vai impulsionar também o desenvolvimento econômico local, uma vez que facilitará o tráfego de veículos e caminhões, melhorando o escoamento da produção de bens e diminuindo os custos no transporte de cargas. Na fase atual da obra, já foram executados 97,60% de blocos de coroamento (em linha d’água) e blocos de coroamento (em terra), além de 93,70% dos pilares.

Encerradas estas fases, as equipes do DNIT fazem a superestrutura, a proteção, os acabamentos e os encabeçamentos da ponte. No total, o empreendimento está 70% concluído. O custo estimado da obra é de R$ 193,6 milhões. A ligação vai permitir também acesso mais rápido à BR-010, fundamental para ligar a região Norte, em especial o sudeste do Pará, ao Centro-Sul do país.

Aviação

Já o Aeroporto de Araguaína passa por melhorias e vai ganhar nova área e cercas de segurança, faixas de pista regularizadas com as obras de modernização em andamento. Com o novo terminal, a cidade terá um novo impulso no desenvolvimento econômico e social, que teve início da década de 1960 com a construção da rodovia BR-153 (Belém-Brasília).

As obras de modernização somam R$ 49 milhões. A primeira etapa tem previsão de entrega para outubro deste ano e foi orçada em R$ 13,5 milhões. A segunda etapa, em fase de projeto, contempla a ampliação e reforma do terminal de passageiros para mais de 2 mil metros quadrados, reforma da seção contra incêndio e auxílios à navegação.