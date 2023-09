Ponte de Porto Nacional terá semana de interdições; confira os horários

Para tentar minimizar o impacto no tráfego, as interdições deverão acontecer das 8h30 às 10h30 e das 15h às 17h.

Os bloqueios são necessários para que as equipes de construção façam o lançamento – instalação – das vigas de concreto armado da nova ponte no lado da margem esquerda do rio. Neste período, a opção para todos os veículos é a utilização das balsas, que já transportam caminhões e ônibus.