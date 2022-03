A Polícia Militar do Tocantins divulgou nesta quarta-feira, 02, o Balanço da Operação Carnaval 2022, realizada entre os dias 25 de fevereiro a 1º de março de 2022, em todo Estado. Mesmo com o cancelamento das festividades carnavalescas, por conta das medidas restritivas adotadas no Estado para controlar o contágio da Covid-19, o policiamento estratégico do feriado de carnaval foi realizado pela PM, como acontece todos os anos.

da redação

A ação se deu principalmente, em virtude da tradição deste período, em que ocorre o aumento da circulação de pessoas nos aglomerados urbanos. Durante a Operação, foram intensificadas as ações de policiamento ostensivo, com o emprego de policiais militares em regime ordinário e/ou extraordinário, com o objetivo de garantir o cumprimento da missão constitucional da Polícia Militar e ainda coibir as práticas de desrespeitos às medidas restritivas de contenção ao contágio da Covid-19.

Foram empregados nos cinco dias da Operação 1.658 policiais militares e 168 viaturas, distribuídos por dia e horários específicos de serviço, conforme a necessidade de cada cidade. A Polícia Militar realizou 6.048 abordagens a pessoas e 2.773 abordagens a veículos. Essas ações resultaram no registro de 298 ocorrências, com a prisão de 47 pessoas, a apreensão de cinco menores, e o cumprimento de nove mandados de prisão. Quatro armas de fogo foram apreendidas e cinco armas brancas. Ocorreram ainda prisões por tráfico de entorpecentes com apreensão de quase dois quilos e meio de drogas.

A PM realizou atividades de patrulhamento a pé e motorizado, levando em consideração os mapas estatísticos de indicadores criminais. Além disso, as equipes realizaram 136 bloqueios (blitz) em pontos críticos para combater o trânsito de elementos suspeitos e atuação de criminosos. Sendo registradas 247 infrações de trânsito, com 67 veículos removidos, além do registro de nove crimes de trânsito. Também foram recuperados oito veículos com registro de furto/roubo.

A fiscalização foi reforçada no período, em conjunto com outros órgãos estaduais e municipais de segurança e de vigilância sanitária, focando no funcionamento de estabelecimentos comerciais, bares, feiras e a circulação de pessoas nos balneários e outros pontos com possíveis aglomerações. As equipes policiais dissiparam 32 aglomerações em diferentes locais, vistoriaram 30 estabelecimentos, com autuação de três locais, em virtude de descumprimento de medida restritiva.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Julio Manoel da Silva Neto, agradeceu o empenho de toda a tropa empregada nos dias da Operação, que se dedicaram ao máximo para que a população tocantinense pudesse aproveitar o feriadão de Carnaval com total segurança. “Apesar de ter sido um Carnaval diferente, sem as tradicionais festas costumeiras neste período, empregamos nosso efetivo nas diversas frentes de serviço, tanto no serviço ordinário, quanto nos locais onde ocorreram maior aglomeração de pessoas, garantindo assim, um feriadão tranquilo em nosso Estado”, destacou coronel Silva Neto.

Ocorrências

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira, 28, na cidade de Dueré, suspeito de estupro de vulnerável. O indivíduo que é ex-companheiro da tia da vítima, teria abusado de uma menina de 12 anos. O homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável e ainda pelo crime de tráfico de entorpecentes, depois que os policiais encontraram em sua residência diversas porções de drogas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar registrou ainda três ocorrências de homicídio nas cidades de Palmas (01/03/2022), Dois Irmãos (28/02/2022) e Pindorama (25/02/2022).