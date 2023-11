PIB do Tocantins alcança R$ 51 bi e Estado alcança 2º maior crescimento do Brasil

da redação

O Tocantins vive um momento de otimismo econômico, conforme os números do Produto Interno Bruto (PIB) estadual apresentados pelo secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei Moura, na manhã desta sexta-feira, 17. Em reunião na sede da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), o secretário expôs que o Tocantins alcançou o PIB de R$ 51,8 bilhões em 2021, valores consolidados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ranking nacional, o Estado foi o segundo que mais cresceu no ano analisado, com taxa de mais de 9,2%, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul/RS, com crescimento de cerca de 9,3% no mesmo período, de acordo com os dados do IBGE.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou que o crescimento do PIB tocantinense representa mais do que números: significa geração de emprego, circulação de renda e benefícios para a população. “Ao ver os números positivos que refletem o crescimento do PIB do Tocantins, celebramos mais do que estatísticas. Esse crescimento é um retrato do trabalho árduo, da dedicação e do compromisso de todos nós, tocantinenses, em construir um futuro mais próspero”, ressaltou.

É importante destacar que o PIB possui uma defasagem de dois anos, referente à coleta, análise e consolidação dos dados. Esta metodologia oferece uma visão mais precisa da evolução econômica do Estado. O secretário Sergislei Moura reforçou o crescimento expressivo do Tocantins, enfatizando a série histórica de 2002 a 2021 que aponta um crescimento acumulado de 138,7% e registrando uma variação média de 4,7% ao ano, ocupando o primeiro lugar entre todas as unidades da federação. “Nós triplicamos o nosso PIB em dez anos e isso demonstra, claramente, que a nossa base de crescimento faz uma curva muito diferente dos demais Estados. Só para se ter uma ideia, o nosso PIB per capita, hoje, é o maior entre as regiões norte e nordeste, ocupando o 12º lugar no ranking nacional”, pontuou Sergislei ao destacar que, o PIB per capita de 2021 atingiu R$ 32.215.

Parceria com IBGE

O superintendente do IBGE no Tocantins, Paulo Ricardo Amaral destacou, durante a reunião, a parceria entre o Instituto e o Governo do Tocantins, por meio da Seplan. “Essa união entre entes públicos é antiga e muito proveitosa para ambos os lados. Nós temos o apoio irrestrito em várias pesquisas porque nossos trabalhos se conversam”, afirmou.

Sobre o resultado positivo dos números do PIB do Tocantins, o superintendente do IBGE expressou que o Estado vem crescendo de maneira significativa e constante nos últimos anos. “Isso é reflexo de todo o assentamento e definição de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da região. Isso denota que o poder público e a sociedade civil têm trabalhado de maneira muito proveitosa no sentido de criar uma sociedade desenvolvida, melhor e mais justa do ponto de vista social, econômico e político para todos nós”, concluiu.

Áreas de crescimento

No Tocantins, a agropecuária segue sendo a área com maior elevação anual, tendo um acréscimo em volume de 31,5%, devido, principalmente, ao desempenho da silvicultura, extração vegetal e serviços relacionados, cujo aumento foi de 289,1%. A variação positiva foi impulsionada em grande medida pela extração de madeira em tora de eucalipto e lenha. Completando o grupo de atividades agropecuárias, a agricultura teve crescimento em volume de 14,7% e a pecuária de 13,8%. O destaque na agricultura foi a lavoura temporária e a soja que tiveram taxas de crescimento de 26,2% e 22%, respectivamente. Já na pecuária, o maior crescimento foi na criação de bovinos e suínos.

Após seis anos consecutivos de retração, a indústria registrou acréscimo em volume de 8,1%. Todas as atividades industriais tiveram variação positiva. A construção civil foi a atividade de maior crescimento, com variação em volume de 22,6%. A indústria extrativa tem a menor participação na economia do Estado e ainda assim cresceu 21,3%; seguida das atividades de produção, distribuição e comercialização de eletricidade e água e da indústria de transformação que apresentaram crescimento de 1,4%.

O setor de serviços foi o grupo de atividade de maior peso na economia tocantinense, com participação de 60,7%, e registrou acréscimo em volume de 3,6% em 2021. Entre as atividades que influenciaram o resultado em volume do setor de serviços, destacaram-se educação e saúde privadas, cujo crescimento foi de 22,1% (impulsionado pela saúde privada); alojamento e alimentação, com expansão de 19%; e atividades profissionais, científicos e técnicas, administrativas e serviços complementares, cuja variação foi de 9,5%. A retomada dos serviços presenciais paralisados em 2020, incluindo viagens e entretenimento, explicam parte do crescimento desse setor.