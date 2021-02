Neste final de semana uma situação de vandalismo revoltou os moradores de Mateiros, no Jalapão. Um dos principais cartões postais da região foi pinchado.

Por Régis Caio

A Pedra da Baliza fica localizado na divisa do Tocantins com a Bahia, nas proximidades do Jalapão. Neste final de semana ela foi alvo de vândalos que pincharam a pedra. “Fico revoltado, estão destruindo nosso patrimônio esperamos que as autoridades tomem as providências para assegurarem segurança aos pontos turísticos que estão sob tutela do estado”, disse um morador de Mateiros nas redes sociais e que enviou fotos ao Portal Atitude.

A Pedra da Baliza tem 6 m de altura e 1 m de perímetro, na base, levantada do chão mais de 2 metros e se destaca imponentemente, no meio da planície do cerrado, como um monumento notável. Possui a forma de uma taça e tem esse nome porque foi historicamente usada como divisa entre Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí (na verdade os dois últimos ficam um pouco mais ao norte).