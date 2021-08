A equipe de fiscalização do Naturantins atendeu a uma denúncia que cita um vídeo em que Nelcivan Costa retira um animal da fauna silvestre, conhecido como camaleão, de dentro de uma melancia, sugerindo no vídeo, que o animal seria cozido ali. Para o Portal Atitude o Pastor e Cabo da PM comentou sobre o assunto.

por Régis Caio

Pelas imagens, que se tornaram amplamente conhecida nas redes sociais, tudo indica que o animal esteja morto na hora em que o vídeo estava sendo gravado. A lei dos crimes ambientais 9.605/98 no seu artigo 29 tipifica que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida gera uma pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Fiscais do Naturatins estiveram na casa de Nelcivan, porém não o encontraram. “Diante do exposto a equipe lavrou o auto de infração no valor de R$ 500 reais”, informou. Ainda conforme determina a legislação supracitada é ilegal utilização de animais silvestres sem a autorização do órgão ambiental competente.

Para o Portal Atitude, Nelcivan afirmou que soube da denúncia, ele disse ainda que encontrou o animal morto e por isso pegou para fazer a divulgação do vídeo.