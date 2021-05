Share on Twitter

Share on Facebook

O líder das Assembleias de Deus Madureira no Tocantins, pastor Amarildo Martins da Silva (59) foi transferido para o Estado de São Paulo para continuar o tratamento contra a Covid-19.

Da redação

Segundo informações do site JM, após realizar exames médicos, foi constatado o comprometimento de 75% no pulmão do Pastor.

Ele foi transferido para o Hospital Sírio Libanês onde segue fazendo tratamento.