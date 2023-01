da redação

No total, serão oferecidas 500 vagas, sendo 300 vagas para inglês e 200 para espanhol. Durante o preenchimento das informações será possível selecionar apenas um curso, de acordo com a formação do inscrito. A ordem de classificação será organizada por ordem de inscrição, bem como o cadastro reserva. Após a divulgação dos resultados, o candidato receberá um e-mail com a confirmação da matrícula e com informações complementares para saber sobre os documentos requisitados e cronograma do edital. Saiba mais no edital clicando AQUI.

O curso é realizado totalmente à distância (modalidade EaD), entre os meses de fevereiro e junho de 2023. As aulas acontecerão por meio da plataforma Google Meet, com um instrutor que trabalhará a oralidade dos estudantes. Quem completar o processo de inscrição e não comparecer aos primeiros 15 dias de aula será desligado do curso.

Acesse AQUI para se inscrever.