da redação

Segundo informações, quatro homens pescavam no local, neste domingo 22, por volta das 16h, quando foram atacados por abelhas. Na fuga, todos pularam na água, mas dois não retornaram. Os bombeiros militares foram informados de que todos sabiam nadar.

Na madrugada desta segunda-feira, 23, familiares localizaram o corpo de Shirley de Sousa Silva, 41 anos, que é filho de Antônio Ferreira da Silva, 63 anos, ainda desaparecido.

Os bombeiros militares percorrem a área onde ocorreram os afogamentos, à procura do idoso.

Enquanto pescavam, nenhum dos ocupantes do barco usava colete salva-vidas. As duas vítimas eram moradoras de Esperantina, que está a cerca de 84 km de Araguatins, e é a última cidade no extremo da chamada região do Bico do Papagaio.

No local onde ocorreu o acidente tem entre três e quatro metros de profundidade, ficando à margem direita do Rio Tocantins, no lado pertencente ao estado do Maranhão. Entre as características estão a pouca correnteza, ter aproximadamente 200 metros de largura e água turva devido ao período das chuvas.