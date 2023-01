da redação

“Estamos sempre trabalhando para priorizar nossos servidores e garantir seus direitos. A atenção especial que nossa equipe tem com nossas receitas e despesas permite que o Governo do Tocantins cumpra seus compromissos financeiros antes dos prazos previstos em lei. O foco é manter essa dinâmica e fortalecer a economia do nosso Estado”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

O Governador reforça que o pagamento do salário ainda no mês de janeiro foi possível pelo trabalho das secretarias de Estado da Fazenda, do Planejamento e da Administração, que executam com afinco o cronograma de pagamentos segundo as medidas de ajustes financeiros e fiscais, além da busca de soluções inovadoras para manter o Governo do Tocantins nos padrões exigidos pela legislação fiscal.