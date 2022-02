Na noite dessa última sexta-feira (11), às 19:00, O Pe. Eldinei Carneiro foi empossado como Pároco da Paróquia Catedral Nossa Senhora das Mercês, em Porto Nacional – TO, na Região Central do Estado. A missa de posse foi presidida pelo Vigário Geral e Pároco de Santa Rosa – TO, Pe. Valdemir Alves de Souza. A posse teve início com a leitura da provisão canônica (lida pelo Pe. Edisley Batista), profissão de fé e juramento de fidelidade.

Na homilia o Pe. Alves falou as características do empossando: “Dentre as muitas qualidades que o Pe. Eldinei tem, destaco sua humildade e inteligência, ele sabe levar o evangelho com muito dinamismo e capacidade”. E finalizou: “Ele dará muitos frutos nessa nova comunidade”. Após a homilia, aconteceram alguns ritos: 1 – Entrega das chaves da igreja, 2 – Entrega dos santos óleos e estola, 3 – Visita ao Santíssimo e 4 – Sentar na cadeira da presidência, que na oportunidade, Pe. Eldinei assumiu a presidência da celebração. Ao final da missa tiveram três homenagens, que enfatizaram os trabalhos prestados pelo Pe. Eldinei e também as expectativas para a nova missão.

A primeira mensagem foi lida pelo Prefeito de Porto Nacional – TO, Ronivon Maciel, depois a representante da Paróquia Santo Antônio de Gurupi – TO, Waldelice Ribeiro e a última pelo líder da Paróquia Catedral Nossa Senhora das Mercês, Professor, Dro. César Evangelista Fernandes. Ainda o Vigário Paroquial Monsenhor Jones Pedreira deu as boas-vindas ao novo pároco. A Secretária da Paróquia Antônia Martins Chaves, o rei e a rainha, Miguel e Ana Luísa Fernandes entregaram uma lembrança e flores ao Pe. Eldinei Carneiro. Na sua fala, o Pe. Eldinei Carneiro frisou um pouco sobre sua linha de trabalho: “Estou muito feliz de voltar às origens da minha vocação, será um trabalho de continuidade (manter o que deu certo) e descontinuidade (implantar o novo), desejo conservar a tradição (transmissão da fé) e não o tradicionalismo (continuar na mesmice)”. E finalizou: “Venho também para fazer uma despedida digna a Dom Romualdo e acolher o novo pastor dessa Igreja Particular, o papel do padre é mostrar o caminho de Deus e da salvação, sendo pai (acolher), juiz (ajudar a discernir), médico (curar as feridas da alma) e mestre (conhecer em profundidade as coisas sagradas), por fim, desejo construir o Memorial Monsenhor Jacinto Carlos Sardinha”. Ele ainda agradeceu ao Dom Romualdo Matias pela confiança e Paróquia Catedral Nossa Sra das Mercês na pessoa do César Evangelista Fernandes.

Aproximadamente 20 clérigos participaram da missa, dentre eles: os Monsenhores Jones Pedreira, Juraci Cavalcante e Osman Castro. Das autoridades civis estiveram presentes: O Prefeito de Porto Nacional – TO, Ronivon Maciel e sua esposa Keila Maciel, A Senadora Kátia Abreu, o Prefeito de Santa Rosa do Tocantins – TO, Levi Teixeira e sua esposa Selma Teixeira, os Deputados Estaduais: Júnior Geo e Valdemar Júnior, os Defensores Públicos, a Ex. Deputada Federal Dolores Nunes, representando a Prefeita de Gurupi Josi Nunes e o Ex. Prefeito de Gurupi Laurez Moreira. Kênia Martins, Lourdinha e Kita Maciel, o Ex. Prefeito de Porto Nacional – TO, Paulo Mourão, Suplente de Senador Donizeth Nogueira, Vereadores e Dr. Heraldo de Natividade – TO. Quatro caravanas estiveram presentes: 1 – Santa Rosa do Tocantins – TO, com 25 pessoas, cidade natal do pároco, 2 – Paróquia Santo Antônio de Gurupi com 80 pessoas, última paróquia do Pe. Eldinei Carneiro e 3 de Taguatinga com 4 pessoas. Também estiveram presentes: os pais do Pe. Eldinei, Elze Rodrigues e Elza Carneiro, 04 irmãos, sobrinhos e outros familiares.

A missa foi transmitida ao vivo pelo Facebook do Portal Porto Mídia, YouTube da Paróquia Catedral Nossa Senhora das Mercês e pela Rádio 87,90 – Porto FM.

Texto: Padre Eldinei Carneiro

PASCOM- Paróquia de Nossa Senhora das Mercês

Histórico Vocacional do Padre Eldinei

Pe. Eldinei da Silva Carneiro Neto, nasceu em 03 de janeiro de 1983, em Santa Rosa do Tocantins-TO. É filho de Elze Rodrigues Neto e Elza da Silva Carneiro Neto. Foi batizado na Paróquia Nossa Senhora da Natividade, no Bonfim em 15 de agosto de 1984. Recebeu sua 1º Eucaristia no dia 11 de outubro de 1997 na capela de São Sebastião em Santa Rosa do Tocantins.

Celebrou sua Crisma na Catedral Nossa Senhora das Mercês, em Porto Nacional no dia 24 de junho de 2000. Durante a infância e a juventude frequentou o Oratório São João Bosco.

Estudou na Escola Estadual Professor Zacharias Nunes da Silveira, onde fez todo o Ensino Fundamental. No dia 28 de janeiro de 2000 mudou-se para Porto Nacional e ingressou no Seminário São José, cursando o Ensino Médio no Colégio Sagrado Coração de Jesus.

No dia 18 de fevereiro de 2003 começou a caminhada acadêmica no Seminário Interdiocesano do Divino Espírito Santo, em Palmas – TO pelo Centro de Estudos Superiores Mater Dei, cursando filosofia e em fevereiro de 2005 iniciou-se o curso de Teologia, onde o concluiu em 2008. Ordenado Diácono no dia 05 de julho de 2008 (Catedral Nossa Senhora das Mercês – Porto Nacional). Foi ordenado Sacerdote no dia 27 de dezembro de 2008 (Ginásio de Esportes Edilton Nunes Araújo – Santa Rosa do Tocantins – TO).

Em Porto Nacional – TO foi Vice-reitor e professor do Seminário São José e professor no Colégio Sagrado Coração de Jesus de Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso. Em 08 de fevereiro de 2008 foi nomeado Pároco da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Ponte Alta, na cidade de Ponte Alta do Tocantins, onde morou até 06 de Agosto de 2010.

No dia 03 de julho de 2010 tomou posse como Pároco da Paróquia Nossa Senhora D’Abadia, em Taguatinga – TO, a missa foi presidida por Dom Romualdo Matias Kujawski. Recebeu em 2012 da Câmara Municipal de Taguatinga – TO, o Título Honorífico de Cidadão Taguatinguense.

Em agosto de 2012 foi enviado à Roma para fazer mestrado em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense – (Academia Alfonsiana), onde o conclui em junho de 2014. Pe. Eldinei foi Coordenador Diocesano de Pastoral, Professor no Seminário São José, em Porto Nacional. Também foi Assistente Eclesiástico da Casa de Maria, em Porto Nacional –TO. Ainda teve um programa religioso (Fé e Vida) na Rádio Porto Fm, 87,90, em Porto Nacional – TO.

Foi Pároco da Paróquia Santo Antônio, em Gurupi-TO, desde 01 de janeiro de 2016. É apresentador do Programa Despertar em Cristo, na Rádio 95,90. Na Diocese de Porto Nacional foi Animador Diocesano Vocacional. Ainda foi membro do Conselho Presbiteral. É professor titular de Filosofia e Teologia no Seminário Maior Divino Espírito Santo – Centro de Estudos Superiores Mater, em Palmas- TO. Escreveu sua primeira obra intitulada: “O espaço da liberdade humana na vida moral segundo a Veritatis Splendor de João Paulo II”, lançada em Santa Rosa do Tocantins – TO, do dia 31 de maio de 2015. Essa mesma obra republicada pela AGL – Academia Gurupiense de Letras, em 2018, onde destaque na revista Cenarium.

Em 18 de maio de 2019, publicou sua segunda obra na AGL, entitulada: “Uma Reflexão sobre a Ética Filosófica”. Em junho de 2020, foi coator da obra Antologia – Ruas Vazias – O Coronavirus em prosa e verso, com o Poema Outros Tempos.

Em 03 de janeiro de 2016, Dom Romualdo Matias, Bispo de Porto Nacional, o empossou como Novo Pároco da Paróquia Santo Antônio de Gurupi – TO, onde tem apresentado um trabalho de evangelização com dinamismo, humildade e sabedoria divina, destaca-se por servir dos meios de comunicação como ferramentas de anúncio do Evangelho.

Desenvolve um trabalho social com uma pastoral da Igreja e um movimento eclesial. A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI), que tem a finalidade de acompanhar a vida do idoso, com uma atenção psicológica, social e religiosa. Já com a Sociedade São Vicente de Paula (S.S.V.P), conhecida como os vicentinos, tem o objetivo de assistir as famílias mais carentes da comunidade, o trabalho é realizado no terceiro sábado de cada mês, com entrega de cestas básicas e outros alimentos perecíveis.

Recebeu no dia 01 de dezembro de 2018, a posse como imortal, aonde assumiu uma cadeira como membro da Academia Gurupiense de Letras (AGL).

Na Câmara Municipal de Gurupi, em 09 de dezembro de 2016, recebeu o Títuto Honorífico de Cidadão Gurupiense, no dia 06 de dezembro de 2019 a Moção de Aplausos pelos relevantes trabalhos, religiosos e literários.

Em 27 de novembro de 2021, lançou seus terceiro livro – O Direito Digital como Instrumento de Combate dos Crimes Cibernéticos. Tem várias participações em obras coletivas tais como – Anuário dos Escritores Tocantinenses, Liretatura Tocantinense e Antologia Veloso.

a Trabalho com as transmissões das Missas na Sil TV, Canal 19, Rádio Mais FM – 95, 90 e no Youturbe, Instagram e Facebook da Paróquia Santo Antônio de Gurupi.

É muito conhecido por ministrar formação nas Paróquias, Palestras e Conferências nas Escolas e Ambientes Públicos. É graduado em Direito pela Unirg – Universidade de Gurupi – TO. Está fazendo um outro mestrado em Direito Canônico pelo Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro – RJ, Extensão de Goiânia – GO.

Como Pároco na Paróquia Santo Antônio de Gurupi – TO, celebrou sua última missa em 06 de fevereiro de 2022. Atualmente é Pároco da Paróquia Catedral Nossa Sra das Mercês e Vigário Forâneo de Porto Nacional – TO, onde foi empossado em 11 de fevereiro de 2022.