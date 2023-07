Nota de Pesar

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do Sr. José Wilson Siqueira Campos, ocorrida em 04 de julho de 2023, figura impoluta e representante maior na criação do Estado do Tocantins, onde dedicou sua vida à política, e militou por muito tempo, sempre com competência e integridade, deixando um legado de exemplo e persistência às novas gerações.

O SINDICARNES lamenta o ocorrido e expressa os mais sinceros sentimentos de condolência desejando aos familiares, amigos e correligionários enlutados, votos de conforto por esta perda irreparável.

Oswaldo Stival Júnior

Presidente