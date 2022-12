Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Para evitar a disseminação da Covid-19, a recomendação orienta que as secretarias alertem a população e os profissionais de saúde sobre a necessidade de intensificação de medidas de prevenção e controle.

Em especial, a higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabão e o uso de máscaras de proteção facial, principalmente aqueles que possuem fatores de risco para complicações da Covid-19, quem manteve contato com casos confirmados e quem está mais exposto à contaminação (em locais fechados e mal ventilados, em locais com aglomeração de pessoas ou em unidades de saúde).

As secretarias de Saúde também devem incentivar as pessoas a completarem seu esquema vacinal, tomando as doses de reforço orientadas pelo Ministério da Saúde.

Monitoramento das variantes

Acerca do monitoramento das variantes do novo coronavírus, os secretários de saúde são orientados a promover a coleta de amostras de sangue dos pacientes hospitalizados com Síndrome Respiratória Grave Aguda (SRGA) para a realização de exames de biologia molecular.

Também recomenda-se que uma parcela dos casos suspeitos de Covid-19 tenham amostras coletadas para exame do tipo RTPCR e para sequenciamento de genoma.

Os órgãos de controle também orientam os gestores a promover a investigação epidemiológica dos casos confirmados para alguma sublinhagem do novo coronavírus, rastreando e monitorando quem manteve contato com estes pacientes.

A recomendação é assinada pela promotora de Justiça Araína Casárea, pelo procurador da República Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior e pelo defensor público Freddy Alejandro Solorzano Antunes.