da redação

A taxa de inscrição para os cargos de ensino médio e técnico é de R$ 120. Já para as vagas de ensino superior é R$ 140. Conforme o edital, são 36 vagas distribuídas em três cursos para nível médio e técnico e 24 vagas para 13 cargos de nível superior.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição vai até o dia 10 de outubro. As provas serão aplicadas em Araguaína, no dia 19 de novembro. O resultado final deve ser publicado no dia 19 de dezembro após os candidatos aprovados passarem por exames médicos.