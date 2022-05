Share on Twitter

O Portal Atitude teve acesso com exclusividade ao processo judicial da Operação da Polícia Federal que ocorreu nesta quinta-feira (19) em alguns municípios do norte do Tocantins e que tem como objetivo investigar irregularidades em contratos de transporte escolar. Por meio de nota o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, informou que, “pelas primeiras informações apuradas, a decisão não aponta qualquer conduta ilegal a seu respeito”.

por Wesley Silas

Segundo a decisão judicial, a investigação foi instaurada após notitia criminis inqualificada em razão de supostas fraudes praticadas pela Associação dos Transportadores Escolares do Nível Fundamental, Médio e Superior do Tocantins (ATEC) que prestava serviços de transporte escolar em Araguaína. Ainda segundo os autos, após vencerem a licitação na cidade, o responsável pela empresa juntamente com o secretário municipal de educação da época determinaram o valor de como os recursos seriam desviados.

Consta ainda que a empresa venceu outras licitações nas cidades de Araguatins, Babaçulândia, Filadélfia, Goiatins, Nova Olinda, Riachinho, São Bento e Xambioá. No decorrer das investigações, a PF identificou que a empresa responsável pelo transporte escolar dos nove municípios teria desviado, no período de 2013 a 2018, mais de R$ 23 milhões do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). Os indícios foram reforçados através de provas obtidas por meio de acordo de colaboração premiada firmado entre a empresa e o Ministério Público Federal (MPF).

Confira a Decisão judicial da investigação da PF

Por meio de Nota o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, informou que, “pelas primeiras informações apuradas, a decisão não aponta qualquer conduta ilegal a seu respeito e que não há nenhuma outra medida cautelar, nem mesmo pedido, contra o ex-prefeito”. A Procuradoria de Araguaína informou também por meio de nota que o Município está colaborando com a operação da PF.

Nota Ronaldo Dimas

Em relação a operação realizada na manhã desta quinta-feira em Araguaína, esclarecemos que, pelas primeiras informações apuradas, a decisão não aponta qualquer conduta ilegal do ex-prefeito Ronaldo Dimas.

Houve pedido de busca e apreensão de documentos em seu escritório. Os advogados estão acompanhando e colaborando com as autoridades.

Conforme consta na decisão, a investigação se refere a suposta conduta irregular de servidores da Secretaria de Educação entre os anos 2013 e 2018.

Não há nenhuma outra medida cautelar, nem mesmo pedido, contra o ex-prefeito Ronaldo Dimas.

Atenciosamente,

Assessoria de Imprensa de Ronaldo Dimas

___________________________________

NOTA – ENTREGA DE DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO

A Procuradoria de Araguaína informa que o Município está colaborando com a operação da PF (Polícia Federal), realizada na manhã desta quinta-feira, 19. Informa ainda que a Secretaria da Educação colocou à disposição da investigação todos os documentos solicitados para apurar suposta conduta irregular de servidores da secretaria nos anos 2013 a 2018.

Enaltece ainda a PF está cumprindo mandado expedido pela Justiça Federal para levantar supostos indícios necessários para instruir inquérito e autos, que compõem as etapas da investigação.