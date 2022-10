NOTA OAB TOCANTINS

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, como legítima representante da advocacia tocantinense, vem parabenizar a desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe pela eleição ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

A OAB/TO também parabeniza a desembargadora Ângela Maria Ribeiro Prudente, eleita para o cargo de vice-presidente, a desembargadora Maysa Vendramini Rosal, para o cargo de corregedora-geral de Justiça do Estado, o desembargador Marco Anthony Villas Boas para o cargo de Diretor Geral da ESMAT e todos os demais membros eleitos para os cargos de diretoria da Corte de Justiça Estadual hoje em sessão pública.

Gedeon Pitaluga Junior

Presidente da OAB Tocantins