A advocacia portuense agora tem uma sede a sua altura. Foi inaugurada nesta terça-feira, 14, a sede definitiva da Subseção OAB Porto Nacional. Esse é mais um investimento da Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Tocantins que visa fortalecer a classe tanto na Capital quanto no interior, se fazendo presente em cada canto do Estado.

da redação

“A advocacia ganhou mais que uma sede física. Essa obra significa o grito de independência da advocacia portuense que agora tem uma sede bem estruturada, com equipamentos de última geração e toda assistência necessária para atender com conforto a classe. Mais do que tijolos sobrepostos, essa sede abriga agora o sentimento de felicidade da advocacia de Porto Nacional que agora tem uma casa à altura dos seus relevantes serviços prestados à sociedade tocantinense”, ressaltou o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

A cidade de Porto Nacional é berço de dirigentes históricos da Ordem e durante essa gestão está representada no Conselho Nacional da OAB pela advogada Kellen Pedreira. “O sentimento que carrego hoje é de dever cumprido. Essa sede é a maior expressão de valorização da advocacia portuense que a OAB Tocantins poderia concretizar. Todos os esforços para garantir os recursos dessa bela obra agora se transformam em benefícios concretos para a advocacia portuense”, declarou Kellen Pedreira.

O presidente da Subseção da OAB Porto Nacional, Ariel Godinho, destacou que a construção da sede da OAB em Porto Nacional é de suma importância para a consolidação da Ordem na cidade e na região.

“A subseção tem buscado cumprir o seu papel e se fazer presente em diversos pleitos da nossa comunidade. Buscando atender os anseios e orientar a nossa sociedade. Nada mais justo, pois, que a construção da casa da advocacia portuense e da cidadania. A realização deste sonho contou com o engajamento dos advogados e advogadas portuenses, de toda a Diretoria da Subseção de Porto Nacional, da OAB/TO e da CAATO”, disse Godinho.