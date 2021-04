A região do Jalapão, principal roteiro turístico do Tocantins, será beneficiada com acesso de boa qualidade. O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, autorizou nesta quinta-feira, 15, em Lagoa do Tocantins, o início das obras de pavimentação do trecho da rodovia TO-247 que liga o município à cidade de São Félix do Tocantins, no Jalapão. O trecho conta com 50 km e está orçado em R$ 50.150.797,85.

O evento foi prestigiado pelo ministro do Turismo, Gilson Machado Neto; e pelo presidente da Embratur, Carlos Brito.

“O acesso ao Jalapão por essa rodovia vai encurtar o tempo de viagem para turistas e moradores da região e é um compromisso que fiz com a população dessa região. O Jalapão é conhecido no mundo todo e é preciso dotar a região de estradas de boa qualidade e melhorar as condições de vida desse povo, e é isso que estamos fazendo”, ressaltou o Governador, lembrando ainda que a rodovia vai promover o desenvolvimento socioeconômico da região. Mauro Carlesse também reforçou que, além da rodovia, trabalha ainda para alavancar o projeto para construção de um aeroporto em São Félix do Tocantins.

O ministro do Turismo, Gilson Machado, elogiou a iniciativa e disse que o turismo tem um potencial muito grande no Estado em virtude da exploração sustentável na região. O Agronegócio é o grande destaque da economia, mas o turismo tem potencial muito maior, principalmente no Tocantins, onde as atividades econômicas ocorrem de forma sustentável e com responsabilidade ambiental”, destacou.

A secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), Juliana Passarim, destacou o aspecto socioeconômico da obra para a região. Segundo ela, o asfaltamento da rodovia, além de encurtar a distância, vai permitir melhorias nos serviços públicos nas áreas de saúde, educação e promover o desenvolvimento da região, que tem sua economia baseada no turismo. “É uma data histórica para a região, porque vai proporcionar segurança para os turistas e para a comunidade local. Também vai promover o desenvolvimento e melhorar os serviços públicos de saúde e da educação”, frisou.

O titular da Agência de Turismo do Tocantins (Agetur), Jairo Mariano, classificou o ato como um pontapé fantástico para o desenvolvimento de uma região que tem potencial para contribuir com o crescimento do PIB do Estado. “É um roteiro consolidado que agora ganha um importante reforço para o desenvolvimento de todos os setores da economia da região e certamente para o crescimento do PIB do Tocantins”, comentou.

A vencedora da licitação foi a empresa Domus – Engenharia e Participação Eirelli. Serão realizadas obras de terraplanagem, drenagem, obras de arte e pavimentação asfáltica. Além de facilitar o acesso de visitantes ao principal atrativo turístico do Estado, a rodovia é de grande alcance socioeconômico, melhorando a qualidade de vida dos moradores e fomentando a economia, o acesso a serviços de saúde e todo o trade turístico da região.

Prefeitos comemoram

Os prefeitos da região do Jalapão veem a obra como um sonho que toma corpo na gestão do governador Mauro Carlesse. Eles entendem que a rodovia vai encurtar distâncias e facilitar o deslocamento da população até a capital Palmas em busca de recursos médicos e outras necessidades, até então difíceis em virtude das condições de tráfego nas estradas da região.

“Representa um sonho da população, porque somente quem é da região e que precisa se deslocar até a Capital em busca de saúde sabe o que esse asfalto representa”, destacou o prefeito de Mateiros e presidente do Consórcio dos Prefeitos do Jalapão, pastor João Martins.

O prefeito de Lagoa do Tocantins, Leandro Soares, também compartilhou da mesma opinião. “O início das obras dessa rodovia representa um sonho. O povo acredita neste Governo, porque muitos prometeram, mas só agora está saindo do papel”, ressaltou.

Linha de crédito

Durante a solenidade, foi assinado o ato de liberação de recursos do Ministério do Turismo na ordem de R$ 19 milhões para a Agência de Fomento do Tocantins. Os recursos têm como objetivo preservar empregos e empresas no setor.

A linha de crédito será voltada a segmentos de micro, pequenas e médias empresas para auxiliar empreendimentos turísticos cadastrados no Cadastur, no cenário de crise, com taxas e prazos diferenciados, de forma a minimizar os efeitos da pandemia e contribuir com a preparação do setor para a retomada das atividades turísticas.

Região do Jalapão

A região possui cenários naturais com cachoeiras, praia fluvial, chapadões, dunas, fervedouros e outros atrativos naturais. O Jalapão também possui grande importância ambiental, já que é formado pelo Parque Estadual do Jalapão, pelo Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, pela Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins, pela Área de Preservação Ambiental (APA) Serra da Tabatinga e pela Área de Proteção Ambiental (APA) Jalapão.

Os aspectos culturais também são bastante conhecidos em virtude das comunidades quilombolas, fortemente ligadas ao artesanato feito de capim dourado e outras manifestações culturais. Com o capim dourado, são feitos bijuterias, bolsas, sandálias, cintos, chapéus, fruteiras e outros objetos que contribuem para a economia dessas comunidades e que até ganharam o Selo de Identificação Geográfica.

Presença

O evento contou ainda com a presença do vice-governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa; do presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade; de deputados federais e estaduais; prefeitos e vereadores da região.