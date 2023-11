Novo modelo de RG passará a ser emitido no Tocantins a partir de dezembro

A diretora do Instituto de Identificação no Tocantins, Elaine Monteiro, informou que as equipes estão empenhadas para o cumprimento do prazo, que já foi prorrogado outras duas vezes. “Temos uma equipe de TI que está trabalhando om afinco nas aplicações que vão fazer a comunicação com a base da Receita Federal, visto que o CPF é o número que vai ser o principal da carteira de identidade. Então nós estamos com boas expectativas de implantar o RG único este ano”, afirmou a diretora.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a nova carteira terá um QR Code, para verificação de autenticidade do documento e ter informações sobre furtos ou extravios com qualquer smartphone.