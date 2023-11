Novembro terá onda de calor intensa e fora do comum no Tocantins

da redação

Nesta semana, uma nova onda de calor atípica começa a atingir o Tocantins, o que já eleva as temperaturas em inúmeras regiões. No entanto, o pico nos termômetros é esperado para os próximos dias, com a possibilidade de quebra nos recordes de temperatura e de mais calorão que o observado em setembro e outubro.

Para entender, a onda de calor deve elevar as temperaturas em 5 °C ou mais acima da média em amplas áreas do Brasil, segundo previsão da empresa de meteorologia Climatempo. Só que, em pontos específicos, no pior dos cenários, os termômetros podem superar os 45 °C, segundo a MetSul.

“Estamos diante de uma onda de calor histórica, em um mês em que normalmente temos a umidade se espalhando de novo sobre o país, com chuvas amplas e volumosas, com radiação solar mais intensa e dias mais longos”, afirma o meteorologista Vinicius Lucyrio, da Climatempo, em nota. Potencialmente teremos recordes mensais para novembro em Palmas, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio De Janeiro, Cuiabá e Campo Grande”, acrescenta.

Para a próxima semana, a previsão é que, no limite, algumas cidades atinjam temperaturas tão altas quanto 45 ºC a 46 ºC ou mais. “Trata-se, assim, de evento de calor muito fora do comum e potencialmente a onda de calor mais intensa a atingir o Brasil em máximas nominais desde o começo das medições meteorológicas no começo do século XX”, destaca a MetSul. A causa do fenômeno é complexa, mas envolve o aquecimento global e o El Niño.