As informações preliminares, são de que o motorista do caminhão, fugiu do local. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O choque violento deixou ambos os veículos bastante destruídos. Os veículos foram parar fora da pisca e os destroços testemunham a gravidade do impacto.

As autoridades de trânsito pedem que os motoristas redobrem a atenção ao dirigir nas estradas e sigam as normas de segurança rigorosamente para evitar futuros acidentes.

A investigação sobre as causas do acidente está em andamento, com a polícia analisando detalhadamente os eventos que levaram a essa colisão fatal.

Com informações do site Folha do Bico