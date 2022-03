da redação

O acidente aconteceu antes da situação da via se agravar. O motorista do carro passou por depressões formadas na via, perdeu o controle da direção e capotou após o veículo sair da pista. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O trecho na BR-226, na altura do km 26, rompeu na madrugada desta quarta-feira (16) após fortes chuvas e deixou a rodovia totalmente interditada em Palmeiras do Tocantins, na região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rompimento que abriu uma enorme cratera foi causado por fortes chuvas. A Polícia Rodoviária Federal informou que a sinalização para desvios já foram providenciados e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi acionado.