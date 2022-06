Segundo o IBGE, neste momento não haverá entrevistas com a população. Os funcionários do instituto vão percorrer os setores censitários avaliando as atualizações no mapa dos setores, fazendo a identificação de avenidas e ruas. Os trabalhos seguem até 12 de junho.

“A Pesquisa do Entorno é o marco oficial do início da operação do Censo Demográfico 2022, que entra em campo em 1º de agosto. Ainda não é o recenseador passando de porta em porta, realizando as entrevistas, mas é a primeira operação pública de coleta de informações do Censo”, explica Cláudio Stenner, diretor de geociências do IBGE.

O levantamento vai ser realizado nos 139 municípios do Tocantins, sendo 2.483 setores censitários divididos entre 200 supervisores. A pesquisa é feita somente pela observação dos quesitos nas áreas públicas dos setores censitários.