Vários municípios do interior do Tocantins estão com vagas abertas para médicos, psicólogos, farmacêuticos, fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde. As oportunidades foram divulgadas pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO), nesta quinta-feira (5).