Na tarde desta quarta-feira, 10, a prefeita de Caseara, Ildislene Bernardo da Silva Santana, visitou a UnirG para requerer o início dos estudos de viabilidade para implantação de um campus no município, localizado na região oeste do Estado.

A gestora foi recebida pela prefeita de Gurupi, Josi Nunes, pela reitora da UnirG, Drª Sara Falcão, pelo presidente da Instituição, Thiago Miranda e pelo Diretor Administrativo Financeiro, Oximano Jorge. Também estiveram presentes o Secretário de Educação, de Caseara, Marcos Antônio e o Secretário de Turismo e Meio Ambiente, Paulo Ferreira da Mata.

Os gestores de Caseara afirmaram o interesse em receber um curso de graduação em Agronomia. “Atualmente ele não é ofertado pela UnirG mas, a partir da solicitação do município, podemos estudar a possibilidade de implantação, atendendo ao desejo da população local”, disse a reitora Sara Falcão.

O presidente Thiago Miranda explicou como são organizadas as parcerias para que a Instituição implante campus fora de Gurupi. “O município interessado deve conceder a estrutura física necessária, pois as mensalidades cobradas pela UnirG não visam lucro”, disse.

Também foram discutidas possibilidades de oferta de cursos na modalidade a distância, pós-graduação e cursos de capacitação para servidores de públicos. Após o protocolo da solicitação, a Prefeitura de Caseara também deverá enviar informações necessárias para que o projeto seja encaminhado ao Conselho Acadêmico Superior da UnirG, que irá apreciar a solicitação. Em seguida, o processo será encaminhado ao Conselho Estadual de Educação para requerer o credenciamento do campus em Caseara.

A comitiva de Caseara visitou o Centro Administrativo, campus I e II da UnirG para conhecer a infraestrutura, acompanhados da prefeita Josi Nunes e gestores da Instituição.

Expansão

Esse ano a UnirG já recebeu pedidos oficiais de implantação de novos campi nas cidades de Alvorada, Pium, Formoso do Araguaia e Caseara.

Atualmente a Universidade de Gurupi se prepara para iniciar as atividades no campus de Paraíso do Tocantins. O Decreto de Credenciamento do campus foi assinado pelo governador Mauro Carlesse em janeiro.

A Instituição ainda aguarda a publicação da autorização para oferta do curso de Medicina e, caso o parecer seja favorável, deverá abrir o primeiro processo seletivo em março com a oferta de 60 vagas no novo campus. A intenção é que outros cursos também sejam implantados na cidade.