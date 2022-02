Uma pessoa morreu e vários passageiros ficaram feridos após um carro de passeio e um ônibus baterem na BR-153, em Aliança do Tocantins. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (2) e as vítimas, incluindo crianças, foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu.

da redação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 50 pessoas estavam no ônibus. A vítima que não resistiu aos graves ferimentos é uma mulher que dirigia o carro de passeio. O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).