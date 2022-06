O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou nesta sexta-feira, 10, procedimento para apurar as possíveis causas e responsáveis pela ocorrência de mortandade de peixes no rio Pau Seco, localizado na divisa entre os municípios de Araguaçu e Talismã. O fato ocorreu na última quinta-feira, 9.

da redação

O procedimento, de autoria do promotor de Justiça Francisco Brandes Júnior, solicita ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) a realização, com urgência, de vistoria no rio Pau Seco para investigar os fatos e colher informações preliminares sobre os possíveis autores, com respectivas autuações e apreensões, caso seja necessário.

O promotor de Justiça também solicitou das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Araguaçu e Talismã que façam visitas técnicas e elaborem relatório contendo imagens de onde houve a ocorrência, demostrando a extensão do problema ambiental.