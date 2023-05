Share on Twitter

da redação

O local, que também funcionava como atacadão, foi interditado. Segundo técnicos do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher (Caoccid), a câmara fria foi lacrada por suspeita de vazamento de amônia, o que pode trazer riscos à saúde.

No fundo do prédio, a equipe encontrou muitos produtos acumulados, mal-armazenados e danificados, que acabaram se tornando foco de disseminação de pragas.

A Polícia Civil foi acionada e o estabelecimento interditado, até que seu proprietário realize as adequações necessárias.

Pró-Consumidor

O projeto Operação Pró-consumidor é uma ação articulada, organizada e coordenada pelo Ministério Público, que envolve uma equipe multifuncional formada por diversos órgãos com atuação na defesa do direito do consumidor.

Texto: Daianne Fernandes – Ascom MPTO