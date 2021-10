Os dois são acusados de receber propina para favorecer interesses da empresa Valor Ambiental, que na época fazia o recolhimento do lixo nas ruas de Palmas.

da redação

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia contra o desembargador Ronaldo Eurípedes e o ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha (PSB), além de outras três pessoas, por um suposto esquema de corrupção.

Segundo reportagem do G1 Tocantins, o documento foi apresentado do Superior Tribunal de Justiça no dia 19 de outubro de 2021 e ainda não há decisão. O caso está nas mãos do ministro Og Fernandes. A subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, assina esta ação.

A denúncia é relacionada a Operação Madset, deflagrada pela Polícia Federal em 2020. Esta é a segunda ação relacionada ao caso proposta pelo MPF. Na primeira, a acusação era de que Ronaldo Eurípedes teria favorecido empresas em processos relativos a loteamentos.