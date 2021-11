Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (23) contra um suposto grupo criminoso que praticava fraudes no sistema do Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran). A operação é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público com apoio da Polícia Civil.

da redação

São seis mandados sendo cumpridos em Palmas e Goiânia. Os endereços dos alvos não foram divulgados, mas MPE informou que entre os investigados estão servidores do Detran e despachantes, suspeitos de inserirem informações falsas no sistema DetranNet.

Os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2019 e 2020. Segundo o apurado pelos investigadores, o grupo adquiria informações de motoristas e identificava débitos pessoais e em veículos.

Depois os suspeitos localizavam os alvos e prometiam apagar as notificações, multas e taxas, cobrando metade do valor que deveria ser pago ao Estado. Desta forma, simulavam pane no sistema e posteriormente realizavam as fraudes.