Informações preliminares apontam que um dos veículos envolvidos teria entrado na contramão, resultando no grave acidente. O carro foi atingido do lado do passageiro acabou saindo da pista.

Os bombeiros precisaram fazer o trabalho de desencarceramento para conseguir tirar o corpo de Luis Carlos das ferragens. A vítima não aparentava ter traumas, mas sofre um grave ferimento na perna direita.

O resgate durou até a madrugada deste domingo (13), por volta das 2h. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência. Informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta não foram repassadas.