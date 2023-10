da redação

Um motorista morreu após um grave acidente de trânsito nesta última quarta-feira, 04, na TO 374, entre Gurupi e Dueré, no sul do estado.

Segundo testemunhas, a vítima teria perdido o controle do veículo que saiu fora da pista. O carro ficou parcialmente destruído e o corpo do motorista foi levado para o IML de Gurupi.