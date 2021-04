Faleceu nesta quinta-feira, 22, o ex-deputado federal do Tocantins, Edmundo Galdino, 63 anos. Segundo familiares, ele estava com problemas de saúde.

por Régis Caio

Pioneiro em Araguaína e na política tocantinense, Edmundo Galdino foi Vereador em Araguaína, Deputado Estadual, Deputado Federal constituinte e depois reeleito.

“Galdino deixa para nós Tocantinenses um legado de luta. Atuou na frente da reorganização do movimento estudantil secundarista em Goiânia, 1979-1981, entre tantos outros movimentos que fortaleceram a criação do Tocantins”, lamentou por meio de nota de pesar o deputado estadual Olyntho Neto.

Biografia

Em 1982 foi eleito vereador pelo PMDB de Araguaína. Com a criação do Tocantins foi eleito e reeleito deputado federal pelo PSDB em 1988 e 1990 e durante sua estadia na Câmara dos Deputados presidiu o diretório estadual e foi membro do diretório nacional do partido. Relator de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre crimes de pistolagem como as mortes de Olavo Pires e Edmundo Pinto, votou a favor do impeachment do presidente Fernando Collor em 1992.