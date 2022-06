da redação

Moradores, pecuaristas e produtores rurais de Paraíso do Tocantins fizeram uma reunião no último domingo, 19, para solicitar ao Governo do Estado a pavimentação da rodovia TO-454. A péssima situação da estrada tem prejudicado a vida de moradores e produtores rurais região, que dependem da via para transitar e escoar a produção agrícola.

O presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário e Rural de Paraíso do Tocantins, Welber dos Reis, e representantes da entidade reivindicam a melhoria da rodovia há meses. A região é uma forte produtora agrícola, que atende tanto pequenos produtores da agricultura familiar, quanto pecuaristas e produtores de grãos e a precariedade da rodovia vem prejudicando a todos.

“A TO-454 é uma via muito importante para o setor agrícola do Tocantins, porque passa por uma região altamente produtiva. Mas a situação da estrada tem causado muitos transtornos para moradores e produtores rurais. Ainda mais agora que estamos entrando na época da colheita de soja, quando temos que transportar a produção. O que estamos pedindo é uma atenção por parte do Governo do Estado para ajudar os produtores e os moradores da região na melhoria da estrada”, disse a diretora rural da Associação, Conceição Kreuscher.

Membros da Associação estão fazendo um abaixo-assinado para ser entregue ao Governo do Estado reivindicando a pavimentação da rodovia TO-454.