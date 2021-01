da redação

O Tocantins figura entre as 17 unidades da Federação beneficiadas com recursos do Ministério do Turismo para aplicação em campanhas promocionais destinadas a impulsionar a retomada do setor. No total, o investimento é de R$ 8,3 milhões e o Estado receberá R$ 500 mil, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

Esta verba será destinada à campanha promocional, Descubra o Tocantins, que tem o objetivo de despertar o interesse de viajantes, profissionais e futuros investidores no setor do turismo para conhecer e experimentar o que o Estado tem de melhor. A verba federal será investida na produção de vídeos promocionais das regiões turísticas regionais, que serão divulgados em variadas plataformas e em cinco aeroportos (Aerochanell) identificados como os maiores destinos emissores. Também serão criadas e produzidas ecobags com estampas relacionadas às belezas naturais e à cultura regional, a serem distribuídas em eventos nacionais agendados para 2021.

A gerente de Promoção Turística da Adetuc, Tânia Borges, informa que a campanha está baseada no Plano de Marketing da Adetuc/Governo do Tocantins e é compatível com o Plano Nacional de Turismo (PNT 2018/2022), que apresenta como objetivos a ampliação e a diversificação do consumo turístico no mercado nacional e o incremento à qualidade e à competitividade dos produtos e destinos, para facilitar o acesso às informações e aumentar o fluxo de visitantes.

“A Superintendência de Turismo da Adetuc foca na busca constante de recursos financeiros e parcerias técnicas para transformar o potencial regional em produtos turísticos capazes de gerar renda”, pontua a superintendente de Turismo da Adetuc, Maria Antônia Valadares.

Para o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Adetuc, Tom Lyra, este aporte federal é mais uma conquista para o Estado, resultado da política de fortalecimento do turismo. “O Tocantins tem a beleza dos recursos naturais e a hospitalidade do povo tocantinense como ativos para o desenvolvimento do turismo local e regional”, completa o gestor.