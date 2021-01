da redação

Durante o encontro, o governador Carlesse apresentou obras importantes para o Estado, solicitando apoio do Governo Federal, com o propósito de viabilizar recursos necessários ao desenvolvimento do Tocantins.

“Existem diversos projetos que são fundamentais para o crescimento econômico e social do nosso Tocantins. Hoje, estamos aqui buscando apoio do Ministério da Economia, por meio do senhor Jorge Luiz, que se colocou à disposição para nos ajudar. São obras que irão incrementar o fator logístico da nossa região e, consequentemente, de todo o restante do Brasil. Falamos do projeto do porto de Praia Norte, da rodovia Transbananal, da construção da Ponte de Porto Nacional e de outras obras que estamos buscando recursos para o Estado. Por meio dessas parcerias, será possível iniciar projetos que terão impacto imediato na vida do tocantinense”, destacou o Governador.

O secretário do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, que esteve no Tocantins pela primeira vez neste ano, saiu otimista do encontro e afirmou que o Tocantins tem projetos que se enquadram com a proposta de redução do Custo Brasil.

“Estou encantado com o Tocantins, tivemos boas reuniões e nossa missão é reduzir o Custo Brasil. Estamos focados em melhorar o ambiente de negócios e os projetos do Tocantins se enquadram nesse projeto do Custo Brasil. Iremos fazer mais reuniões e abrir um plano de trabalho. O que o governador Carlesse tem feito vai ao encontro de nossas ideias e essa parceria que estamos fazendo aqui terá total apoio de nossa parte. Deixo o Tocantins bastante otimista, principalmente pela conversa técnica que tivemos, de forma apartidária, sobre aquilo que de fato é importante. O Tocantins tem um potencial incrível”, pontuou o secretário do Ministério da Economia, Jorge Luiz Lima.

O presidente da Fieto, Roberto Pires, agradeceu pela receptividade do governador Carlesse e reafirmou a união entre o setor empresarial com o Governo do Tocantins.

“Recebemos o doutor Jorge, que falou sobre o projeto da redução do Custo Brasil. Precisamos assumir essa agenda, no sentido de reduzir esse custo, que vem sobrecarregando as empresas e especialmente as indústrias. Nosso evento [realizado na Fieto nessa terça-feira, 12] foi bem avaliado pelos empresários daqui e, na verdade, trouxe uma proposta interessante: precisamos estar juntos, a inciativa privada com o Governo do Estado para que possamos avançar com essa agenda. Fomos muito bem recebidos pelo governador Carlesse, que mostrou as potencialidades do Estado e o tanto que temos atrativos importantes. O doutor Jorge me informou que ficou impressionado com o que viu e que será um soldado nosso em Brasília, no sentido de tentar agilizar esses projetos do Tocantins”, afirmou o presidente da Fieto.

Projeto para redução do Custo Brasil

A vinda do secretário Jorge Luiz de Lima ao Tocantins teve como objetivo a apresentação do projeto de redução do chamado Custo Brasil, termo usado para definir conjunto de dificuldades estruturais que impedem o crescimento da produção industrial, do comércio e da economia brasileira como um todo.

A palestra do representante do Ministério da Economia foi ministrada na sede da Fieto, nessa terça-feira, 12, durante um almoço com empresários tocantinenses. O evento contou com a presença do governador Mauro Carlesse.

Por ano, o Custo Brasil consome das empresas um valor de aproximadamente R$ 1,5 trilhão, o que representa 22% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. O valor foi estimado a partir do trabalho conjunto de diagnóstico realizado nos últimos quatro meses, em uma parceria do Governo com o setor privado.