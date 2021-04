Em ato solene através de Live, em respeito às normas da pandemia, o Governador do Estado do Tocantins realizou as promoções dos Bombeiros e Policiais Militares conforme previsão anual em comemoração ao dia de Tiradentes, Patrono das Policias Militares.

Por Régis Caio

Além do governador, determinaram o planejamento e consequentemente promoção, o Comandante Geral, Coronel Silva Neto, o Chefe do Estado Maior, Deputado Antônio Andrade, Presidente da Assembleia Legislativa e o deputado Carlos Gaguim.

Durante discurso, o Governador Carlesse disse que o referido Curso terá sua conclusão no dia 05 de outubro deste ano, data em que o Tocantinense comemora a criação do Estado.

Nesse ato o Governador está atendendo a uma demanda antiga dos Subtenentes da Polícia Militar que estavam sem a devida promoção há mais de dez anos.

Com o feito 195 famílias estarão sendo atendidas com a medida justa do Governador do Estado.