Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Tocantins (PRF-TO), a vítima foi identificada como Matheus Ferreira Oliveira, que atuava como policial militar no Pará. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, ele chegou a ser socorrido com vida e levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas não resistiu.

O acidente aconteceu quando um carro de passeio colidiu com o caminhão-tanque, momento em que o veículo saiu da pista e caiu na ribanceira. O militar estava na moto e foi atingido após o tanque do caminhão se soltar.

Motorista localizado após fuga

O motorista de caminhão envolvido no acidente foi localizado e preso na noite desta segunda-feira. A Polícia Militar informou que o motorista foi encontrado horas depois em uma casa no setor Morada do Sol, em Araguaína. Ele foi autuado em flagrante por omissão de socorro e levado para a delegacia.