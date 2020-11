Mesa Brasil Sesc recebe doação de alimentos do Rally dos Sertões

O Mesa Brasil Sesc de Palmas recebeu a doação dos alimentos arrecadados no Sertões 2020. O Projeto SOS Tocantins (Sebrae-TO, MPF-TO e DPE-TO) repassou ao Mesa 600 cestas básicas e 400 kits com frutas e verduras.

da redação

A entrega contou com a presença de Itelvino Pisoni, Presidente do Sistema Fecomércio Tocantins, e Jarbas Meurer, Diretor de Administração e Finanças do Sebrae Tocantins. Os alimentos serão distribuídos a instituições cadastradas no programa.