da redação

Após aprovado a lei no legislativo municipal, segue para o executivo a efetivação do pagamento do Piso Salarial para Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares em Araguatins. O prefeito Aquiles da Areia garantirá ainda esse mês o pagamento da complementação do piso retroativo e do mês de setembro.

No vídeo, o prefeito disse que vai depositar o dinheiro na conta dos enfermeiros e pediu para que os profissionais da saúde lembrem dele. “Se forem comemorar, lembrem deste cabeça branca e vamos fazer uma vaquinha e tomar umas biritas na beira do rio Araguaia”, disse o gestor.

Veja o vídeo: